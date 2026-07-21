Hisbollah gratuliert zur Wahl von Al-Hayya zum Chef des Politbüros der Hamas

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen gab die libanesische Hisbollah eine Erklärung heraus, in der sie die Wahl von Khalil al-Hayya zum Leiter des Politbüros der Hamas und zum Nachfolger des ermordeten Yahya Sinwar beglückwünschte.

In dieser Erklärung heißt es, dass die Hisbollah der Hamas-Bewegung und Khalil al-Hayya zu dieser Wahl gratuliert.

Die Hisbollah betonte zudem, dass der palästinensische Widerstand weiterhin an seinen Positionen festhalten und die Rechte des palästinensischen Volkes bis zur Befreiung der Heimat und der heiligen Stätten Palästinas verteidigen werde.

Die Islamische Widerstandsbewegung Hamas gab bekannt, dass al-Hayya zum neuen Chef des Politbüros der Bewegung und zum Nachfolger des ermordeten Sinwar gewählt wurde.

Eines der wichtigsten politischen Merkmale von al-Hayya ist seine Unterstützung für den Ausbau der Beziehungen der Hamas zur Islamischen Republik Iran und zur libanesischen Hisbollah.