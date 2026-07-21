Ansarullah: Die Wahl von Al-Hayya hat die Pläne des israelischen Feindes vereitelt

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen gratulierte das Politbüro der jemenitischen Bewegung Ansarullah zur Wahl von Khalil al-Hayya zum Vorsitzenden des Politbüros der Hamas anstelle des ermordeten Yahya Sinwar.

In der Erklärung des Politbüros der Ansarullah-Bewegung heißt es: Die Wahl von al-Hayya wird die Standhaftigkeit und Stärke des Widerstands stärken, da die Führer des Widerstands aus den Schmerzen, dem Leid und dem Willen des palästinensischen Volkes hervorgegangen sind.

In der weiteren Erklärung wird betont: Diese Entscheidung beweist, dass der Widerstand unbesiegbar ist und der Plan der israelischen Besatzer, ihn zu zerstören, gescheitert ist.

Ansarullah bekräftigte die feste Haltung der Bewegung zur Unterstützung des palästinensischen Volkes und seiner Sache und machte die islamische Umma für die Unterstützung der Standhaftigkeit, Ausdauer und des Widerstands des palästinensischen Volkes verantwortlich.