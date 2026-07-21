Iravani: Wir verurteilen den US-Angriff auf das Atomkraftwerk Darkhovin

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte Amir Saeed Iravani, Botschafter und Ständiger Vertreter Irans bei der UNO, am Montag Ortszeit in seinem Brief an Antonio Guterres, den UN-Generalsekretär, und den amtierenden Vorsitzenden des Sicherheitsrats: Die internationale Gemeinschaft hat wiederholt betont, dass bewaffnete Angriffe auf friedliche nukleare Anlagen oder die Androhung solcher Angriffe unter keinen Umständen akzeptabel sind.

Er stellte klar: Die Islamische Republik Iran fordert den UN-Generalsekretär und den Sicherheitsrat auf, unverzüglich, ohne Diskriminierung oder Anwendung von Doppelstandards, ihre Verpflichtungen gemäß der UN-Charta zu erfüllen und den bewaffneten Angriff der Vereinigten Staaten von Amerika auf das unter Safeguards stehende Atomkraftwerk Darkhovin eindeutig zu verurteilen.