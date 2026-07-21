Solange die amerikanischen Schandtaten in der Region andauern, ist die Straße von Hormus geschlossen

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte die Öffentlichkeitsabteilung der IRGC in einer Mitteilung: Zwei verdächtige Tanker, die die unsichere Route südlich der Straße von Hormus passieren wollten, wurden durch eine Explosion schwer in Brand gesetzt und gestoppt.

Der Wortlaut der Erklärung lautet wie folgt:

Im Namen Gottes, des Zermalmers der Tyrannen.

Das gläubige und aufrechte Volk des islamischen Iran! Im Vertrauen auf den Allmächtigen Gott und inspiriert von euch, dem einsichtigen und standhaften Volk, setzen die Seefahrer der Marine der Revolutionsgarden ihre Mission zur Kontrolle der Straße von Hormus fort.

Vor einigen Stunden wurden zwei Verstoß-Tanker, die in der Absicht, die gefährliche Route südlich der Straße von Hormus zu durchqueren, von der kindermordenden amerikanischen Armee getäuscht wurden, durch eine Explosion schwer in Brand gesetzt und gestoppt. Rettungseinheiten bringen die Besatzungen dieser Schiffe aus dem Gebiet.

Die Marine der Revolutionsgarden warnt die Reedereien erneut: Achten Sie auf die Sicherheit Ihrer Besatzungen und Schiffe, vertrauen Sie nicht den falschen Informationen der US-Armee und meiden Sie kontaminierte und gefährliche Routen.

Es ist selbstverständlich, dass die Straße von Hormus solange geschlossen bleibt, wie die amerikanischen Provokationen in der Region andauern, und kein einziger Tropfen Öl oder Gas und keine einzige Ladung chemischer Düngemittel aus der Region exportiert wird.

Die Bestrafungsaktion gegen die übergriffigen amerikanischen Stützpunkte aufgrund von Verstößen auf See hat begonnen, und der Bericht darüber wird euch vorgelegt.