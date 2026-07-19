Der Bruch der Vereinbarung hat erneut die Wertlosigkeit der amerikanischen Unterschrift bewiesen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, veröffentlichte Seine Heiligkeit Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, der oberste Führer der Revolution, eine Botschaft zur gewaltigen Epopöe der Verabschiedung des verstorbenen Märtyrers des Iran und zur Erläuterung wichtiger Fragen des Landes.

Seine Heiligkeit sagte: Gleichzeitig mit der Bestattungszeremonie des Märtyrerführers haben die wiederholten Vertragsbrüche des großen Satans in Bezug auf das zwischen den Präsidenten des Iran und Amerikas unterzeichnete Memorandum allen erneut die Wahrheit bewiesen, dass die Unterschrift des US-Präsidenten so wertlos und ungültig ist und dass Gewalt, Expansionismus und Barbarei untrennbare Bestandteile der amerikanischen Gesinnung und Vorgehensweise sind. Heute hat der große Satan erneut sein wahres, unverhülltes Gesicht gezeigt, damit diese düstere Erfahrung von Verbrechen und Wortbruch ein weiterer handfester Beweis für die Lügenhaftigkeit, Unlogik, Unzuverlässigkeit und Verworfenheit Amerikas sei. Nun, da der amerikanische Feind Kriegstreiberei, das Tragen noch größerer Lasten und noch mehr Schande anstrebt, möge er wissen, dass das geliebte iranische Volk und die Widerstandsfront ihm unvergessliche Lektionen erteilen werden, von denen die Heldentaten der Kämpfer des Islam und der Mut der tapferen Menschen im Süden in diesen Tagen bereits Beispiele gezeigt haben.

Es ist notwendig, euch, dem treuen und stolzen Volk Irans, zu sagen, dass zu den grundlegendsten Angelegenheiten in dieser Zeit das Beharren auf der Einheit der Worte und der heiligen Geschlossenheit auf allen Ebenen – unter dem Volk und den Verantwortlichen und in allen Bereichen – gehört, um die hohen Ideale der Islamischen Revolution zu verwirklichen und die Würde und Unabhängigkeit des geliebten Iran zu sichern, insbesondere gegenüber dem verbrecherischen und hinterlistigen amerikanischen Feind. Wie bereits mehrfach und nachdrücklich betont wurde, sind der Schutz der Einheit und die Vermeidung von Spaltungen, Streitigkeiten, politischen Differenzen und das Hervorheben sozialer Unterschiede eine gemeinsame Pflicht; und natürlich ist die Rolle der Verantwortlichen und der um die Revolution, den Imam und den Märtyrerführer besorgten und ihnen ergebenen Menschen für den Zusammenhalt und die Einheit des Landes noch wichtiger und verantwortungsvoller.