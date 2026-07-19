Kulturminister: Das iranische Volk wird durch Raketen und Bombardierungen nicht niedergeworfen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Seyyed Abbas Salehi, Minister für Kultur und islamische Führung, am Samstagabend (27. Tir 1404 nach iranischem Kalender) als Reaktion auf die Zerstörung der Brücke Bandar Abbas – Rudkan durch amerikanische Aggressoren, indem er ein Bild dieser Zerstörung in seinem Account veröffentlichte: Dies ist das heutige Bild von Bandar Abbas – Rudkan.

Der Minister für Kultur und islamische Führung fügte hinzu: Die amerikanischen Aggressoren haben die Brücke auf der Strecke zerstört, aber das iranische Volk wird durch Raketen und Bombardierungen nicht niedergeworfen, sie werden ihren Willen und ihre Herzen verbinden, einen Weg bauen und hindurchgehen.