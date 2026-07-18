Ein Mitglied der Ansarullah: Saudi-Arabien hat kein Recht, sich in die Angelegenheiten des Jemen einzumischen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masira berichtet, erklärte Hazam al-Asad, Mitglied des Politbüros der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, in seinen Äußerungen unter scharfer Kritik an Saudi-Arabien, dass Riad kein Recht habe, sich in die inneren Angelegenheiten des Jemen, seine Flughäfen, Häfen, Reichtumsquellen, regionalen und internationalen Beziehungen einzumischen oder die Freunde und Feinde des jemenitischen Volkes zu bestimmen.

Er betonte, dass der Jemen ein unabhängiger und souveräner Staat sei, und sagte: „Das jemenitische Volk hat tiefe historische Wurzeln und wird niemals zum 'Hinterhof' Saudi-Arabiens oder seiner Projekte werden.“

Das Mitglied des Politbüros der Ansarullah beschuldigte Saudi-Arabien außerdem der Abhängigkeit von Amerika und fügte hinzu: „Während Riad sich seiner Abhängigkeit von Washington rühmt, ist das jemenitische Volk stolz auf seine Freiheit und sein Vertrauen auf Gott.“

Al-Asad wies auf die anhaltende Blockade und den Druck auf den Jemen hin und betonte, dass das Volk dieses Landes, gestützt auf seinen Glauben und seine Fähigkeiten, seine legitimen Rechte zurückerobern und die auferlegte Blockade brechen werde.

Abschließend berief er sich auf Verse des Heiligen Korans und bekräftigte den anhaltenden Widerstand des jemenitischen Volkes gegen die „Aggression und Belagerung“.