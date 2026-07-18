Irak lehnt Ausweitung des Krieges in der Region ab

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte Fuad Hussein in einem Interview mit Al-Arabiya, dass es Versuche gebe, den Irak in den Krieg hineinzuziehen, und erklärte: „Der Irak hat durch diesen Krieg materielle Schäden erlitten, und etwa 200 irakische Bürger wurden bisher getötet.“

Er fügte hinzu: „Seit Beginn des Krieges in der Region konnte der Irak kein Öl exportieren.“

Der irakische Außenminister erklärte weiter, dass der Irak an guten Beziehungen zu den arabischen Golfstaaten festhalte, und fügte hinzu, dass Bagdad bereit sei, mit diesen Ländern im Bereich der Sicherheit zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen.