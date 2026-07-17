Antrag Chinas und Pakistans auf Waffenruhe und Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Iran und Amerika

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, erklärte das chinesische Aussenministerium, dass dieses Land und Pakistan eine Waffenruhe und die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Iran und Amerika befürworten.

Laut diesem Bericht erklärte das chinesische Aussenministerium unter Bezugnahme auf die Gespräche am Donnerstag zwischen den Aussenministern Chinas und Pakistans in Shanghai, dass «Wang Yi» und sein pakistanischer Amtskollege «Ishaq Dar» zur Herbeiführung einer Waffenruhe und zur Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Amerika und Iran aufgerufen haben.

Das Ministerium fügte hinzu, dass Wang Yi alle Parteien aufgerufen habe, ihren Verpflichtungen nachzukommen und das Waffenruhe-Memorandum einzuhalten.

Der chinesische Aussenminister hatte zuvor bei einem Treffen mit seinem saudischen Amtskollegen die Unterstützung seines Landes für die Aufrechterhaltung des Verhandlungsprozesses zwischen den Vereinigten Staaten und Iran betont und zu einem umfassenden Abkommen zwischen den beiden Ländern aufgerufen, das für alle Länder der Region akzeptabel sei.