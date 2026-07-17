Reaktion des Vorsitzenden des Nationalen Sicherheitsausschusses des Parlaments auf die Angriffe Amerikas

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte Ibrahim Azizi, Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsausschusses des Parlaments: «Die Verbrechen Amerikas im Süden des Landes – wie die Schule in Minab, das Krebskrankenhaus für Kinder in Ahvaz, die Sporthalle in Lamerd, wiederholte Angriffe auf Wohn- und Zivilgebiete und andere – zeugen von der Ohnmacht und Verzweiflung der Armee, die Menschenrechte vorgibt, im Angesicht des Irans, der Sieger des 12-tägigen Krieges und der Schlacht von Ramadan ist.»

Der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsausschusses des Parlaments stellte klar: «Der ehrenwerte Süden war stets der Bollwerk der Verteidigung Irans, und das Herz aller Landsleute ist dort. Die Feinde des tapferen iranischen Volkes müssen wissen, dass die Kräfte des Parlaments das vergossene Blut unschuldiger Menschen nicht vergeben werden und ihnen das Leben zur Hölle machen werden.»