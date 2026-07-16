Khatam-Hauptquartier: Schlagt die Infrastruktur – wir zerschlagen alles, was in der Region an Infrastruktur übrig ist

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Oberst Ibrahim Zolfaghari, Sprecher des Zentralen Hauptquartiers Khatam al-Anbiya, in einer Warnung an die Feinde: Schlagt die Infrastruktur – wir zerschlagen alles, was in der Region an Infrastruktur übrig bleibt.

Der vollständige Wortlaut der Ausführungen von Oberst Ibrahim Zolfaghari lautet wie folgt:

Das verbrecherische Amerika setzt weiterhin seine Gesetzlosigkeit und Destabilisierung der Region fort.

Zunächst wird erneut betont, dass wir Amerika unter keinen Umständen und auf keine Weise als fremden und außerregionalen Staat eine Einmischung in die Straße von Hormus gestatten. Dies ist die unüberwindbare rote Linie Irans.

Falls die jüngsten Drohungen des von innen leeren US-Präsidenten hinsichtlich der Angriffe auf die Infrastruktur des islamischen Iran durch die aggressive Armee dieses Landes in die Tat umgesetzt werden, wird alles, was aufgrund der Edelherzigkeit Irans noch unversehrt geblieben ist – also sämtliche Infrastruktureinrichtungen in der Region – von den stählernen Schlägen der mächtigen Streitkräfte der Islamischen Republik Iran zermalmt werden, derart, dass keine Spur von ihnen übrig bleibt und sie scheinbar von Anfang an nicht existiert haben.

Der unwissende Feind möge wissen: Der Augenblick der Heldentat ist für uns nicht der Augenblick des Zögerns. Was von den iranischen Streitkräften ausgeht, ist kein gleichwertiger Schlag, sondern ein überlegener Schlag. Schläge, die härter, umfassender und verheerender sein werden denn je. Das Feuer des Zorns einer Nation, die nie kapituliert hat, wird den Angreifer versengen.