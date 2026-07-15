Neue Gleichung der Jemeniten gegen die saudischen Aggressoren

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, haben die jemenitischen Streitkräfte über ihre Kriegsmedien eine scharfe und unmissverständliche Warnung an alle Fluggesellschaften herausgegeben, den saudischen Luftraum nicht zu nutzen.

Diese Kräfte betonten, dass internationale Unternehmen «diese Warnungen ernst nehmen sollten, bis die Belagerung des internationalen Flughafens Sanaa aufgehoben wird». Damit hat Sanaa die Gleichung «Flughafen gegen Flughafen und Belagerung gegen Belagerung» in Kraft gesetzt.

Sanaa bekräftigte in dieser Erklärung sein Engagement für die Durchbrechung der Belagerung Jemens und drohte mit der Ausweitung von Angriffen auf saudische Flughäfen im Falle eines Krieges; zugleich erklärte es, dass die jahrelange Stilllegung des Flughafens Sanaa ein «menschliches Verbrechen» sei, das Millionen von Zivilisten betreffe.

Diese Warnung erfolgte, nachdem Yahya Saria, der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, einen Angriff auf den internationalen Flughafen Abha im Inneren Saudi-Arabiens mit mehreren ballistischen Raketen und Drohnen bekannt gegeben hatte.

Er betonte, dass diese Operation alle ihre Ziele erfolgreich erreicht habe und als erste Botschaft als Reaktion auf die Aggression gegen den internationalen Flughafen Sanaa zu verstehen sei; er fügte hinzu, dass der Prozess der Vergeltungsmaßnahmen ausgeweitet werde, falls die Blockade der jemenitischen Flughäfen anhalte.