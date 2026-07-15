Bagha'i: Die Liste der Verbrechen der USA gegen die Iraner wird jeden Tag länger

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Ismail Bagha'i, der Sprecher des Außenministeriums, auf seiner persönlichen Seite mit Bezug auf die militärische Aggression der USA gegen Orte in unserem Land, einschließlich der Provinz Hormozgan, am Dienstag, dem 23. Tir 1405 (14. Juli 2026), die zum Märtyrertod von drei Familienmitgliedern eines Umweltschutzinspektors im Bezirk Hajiabad führte: «Die Liste der Verbrechen der USA gegen die Iraner wird jeden Tag länger, und mit jedem Tag enthüllt die USA ein neues Kapitel ihrer Feindseligkeit gegen den Iran; am frühen Dienstagmorgen griff die terroristische Armee der USA einen Posten des leitenden Umweltschutzinspektors im Dorf Seyyed-Jozar im Bezirk Hajiabad im Norden von Hormozgan an und tötete drei Familienmitglieder von Herrn Javad Hassan-Zadeh, dem fleißigen Umweltschutzinspektor.»

Er fügte hinzu: «Dies ist nur das jüngste Beispiel für die abscheulichen Kriegsverbrechen der USA in den letzten viereinhalb Monaten, die mit der Ermordung von Führern, Kindern, Frauen und Männern Irans in Teheran, Minab, Lamerd und anderen Orten am 9. Esfand 1404 (28. Februar 2026) begannen.»

Bagha'i betonte: «Jedes neue Verbrechen stärkt die Entschlossenheit der Iraner, Gerechtigkeit zu verfolgen und die Täter und Anstifter dieser Verbrechen vor Gericht zu stellen und zu bestrafen.»