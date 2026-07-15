Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Nowosti berichtet, zeigen die Ergebnisse einer vom Institut YouGov im Auftrag der Zeitschrift The Economist durchgeführten Umfrage, dass nur 27 % der Amerikaner die Aggression ihres Landes gegen den Iran befürworten.

Laut diesem Bericht gaben 57 % der an der Umfrage teilnehmenden Amerikaner an, dass die Kriegstreiberei ihres Landes gegen den Iran ein Fehler gewesen sei.

Die meisten Gegner der US-Aggression gegen den Iran zählen zu den Anhängern der Demokratischen Partei.

An dieser Umfrage nahmen mehr als 1.600 US-Bürger teil.