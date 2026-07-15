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Mehrheit der Amerikaner gegen die Aggression ihres Landes gegen den Iran

15 Juli 2026 - 09:49
News ID: 1840436
Source: ABNA
Mehrheit der Amerikaner gegen die Aggression ihres Landes gegen den Iran

Die Ergebnisse einer Umfrage in den USA zeigen, dass die Mehrheit der Befragten die Aggression ihres Landes gegen den Iran ablehnt.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Nowosti berichtet, zeigen die Ergebnisse einer vom Institut YouGov im Auftrag der Zeitschrift The Economist durchgeführten Umfrage, dass nur 27 % der Amerikaner die Aggression ihres Landes gegen den Iran befürworten.

Laut diesem Bericht gaben 57 % der an der Umfrage teilnehmenden Amerikaner an, dass die Kriegstreiberei ihres Landes gegen den Iran ein Fehler gewesen sei.

Die meisten Gegner der US-Aggression gegen den Iran zählen zu den Anhängern der Demokratischen Partei.

An dieser Umfrage nahmen mehr als 1.600 US-Bürger teil.

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