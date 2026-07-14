Brasilien: Wir sind gegen den US-Angriff auf den Iran; Trump ist ein Pirat

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen erklärte Luiz Inácio Lula da Silva, Präsident Brasiliens, dass Brasilien gegen den US-Angriff auf den Iran sei.

Er betonte: «Wir akzeptieren den US-Angriff auf den Iran nicht und warnen, dass die Kriegskosten sich direkt auf die Preise für Grundnahrungsmittel auswirken werden.»

Der brasilianische Präsident kritisierte auch die Politik von Donald Trump, dem US-Präsidenten, und sagte: «Trump betreibt Piraterie, indem er eine 20-prozentige Gebühr auf Schiffe erhebt, die die Straße von Hormus durchqueren.»

Diese Äußerungen erfolgen, nachdem der US-Präsident in einer Nachricht im sozialen Netzwerk Truth Social behauptete: «Die Straße von Hormus wird offen bleiben – mit oder ohne Iran! Amerika wird als Hüter der Straße von Hormus bekannt sein. Aber fairerweise müssen für die Durchführung dieser Mission und die Sicherung dieses sehr angespannten Teils der Welt alle Kosten ausgeglichen werden. Aus diesem Grund werden 20 % des Werts aller durchfahrenden Frachten als Gebühr für diese Mission erhoben.»