Kuwait: 3 unserer Grenzposten wurden angegriffen

Wie die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, gab das kuweitische Verteidigungsministerium heute, am Sonntag, eine Erklärung heraus, in der es behauptet, dass 3 bodengestützte Grenzposten im Norden des Landes angegriffen wurden, was zu Sachschäden führte.

In der diesbezüglichen Erklärung des kuweitischen Verteidigungsministeriums heißt es: „Eine Offshore-Bohrplattform der Kuwait Oil Company in unseren Hoheitsgewässern wurde von einer feindlichen Drohne angegriffen, wobei ein Arbeiter verletzt wurde.“

Auf der anderen Seite behauptet die Website Axios unter Berufung auf einen amerikanischen Beamten, dass die US-Armee vor einer Stunde Angriffe auf Raketensysteme, Luftabwehrsysteme und kleine Boote der Islamischen Revolutionsgarde an zwei Orten in der Nähe der Straße von Hormus durchgeführt habe.