„Ansarullah": Betrieb des Flughafens Sanaa wird fortgesetzt

Wie die Internationale Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (ABNA) berichtet, erklärte die jemenitische Bewegung „Ansarullah" unter Warnung an Saudi-Arabien wegen Einmischung in den Jemen, dass sie die Flüge am internationalen Flughafen Sanaa ohne Einholung einer Genehmigung von irgendeiner Seite fortsetzen werde.

Wie „as-Sumaria" berichtet, heisst es in einer Erklärung, die vom Aussenministerium der unter der Kontrolle von „Ansarullah" stehenden Regierung in Sanaa veröffentlicht wurde: „Das jemenitische Volk hat seinen Entschluss gefasst, der Aggression ein Ende zu setzen, die Blockade zu brechen und sich den Aggressoren entgegenzustellen, und es wird von diesem Entschluss nicht zurückweichen, koste es, was es wolle."

In der Erklärung heisst es weiter: „Die Wiederaufnahme des Betriebs des internationalen Flughafens Sanaa ist ein souveränes Recht des Jemen, und Sanaa wird diesen Weg fortsetzen, ohne von irgendjemandem eine Genehmigung einzuholen."

„Ansarullah" beschuldigte Saudi-Arabien zudem, durch Verdrehung der Tatsachen und Verkehrung der Wahrheit versuchen, die öffentliche Meinung in die Irre zu führen. Diese Äusserungen erfolgten als Reaktion auf eine Erklärung der arabischen Koalition, in der „Ansarullah" vor jeglicher Verletzung der Souveränität des Jemen gewarnt worden war.

In der Erklärung von „Ansarullah" wird betont: „Jede Handlung des saudischen Regimes wird negative Auswirkungen auf die Stabilität der Region haben, die de facto bereits im Chaos versinkt, und katastrophale Folgen für die Weltwirtschaft nach sich ziehen."

Die Bewegung „Ansarullah" hatte zuvor erklärt, dass Saudi-Arabien versucht habe, die Landung eines iranischen Flugzeugs mit 200 jemenitischen Staatsbürgern an Bord am internationalen Flughafen Sanaa zu verhindern.