Iran lehnte den amerikanischen Plan bei den Verhandlungen wegen überzogener Forderungen ab

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Kazem Gharibabadi, stellvertretender Außenminister für Rechts- und internationale Fragen, auf der Konferenz „Rechtsgelehrte, die ihr Leben opfern“, unter Bezugnahme auf den Verlauf der jüngsten Verhandlungen: „Die Verhandlungen begannen in Islamabad, und die amerikanische Seite präsentierte einen Plan mit überzogenen Forderungen. Die iranische Delegation lehnte diesen Plan kategorisch ab.“

Er fügte hinzu: „Die amerikanische Seite erklärte, dass bei Ablehnung dieses Plans die Verhandlungen als gescheitert gelten würden und sie zurückkehren würden. Letztendlich geschah genau das, und die amerikanische Delegation verließ die Verhandlungen.“

Gharibabadi betonte: „Seitens der iranischen Delegation gab es keinerlei Drängen oder Bitten um Fortsetzung der Verhandlungen, und dieser Ansatz ist ein Beispiel für die würdevolle Diplomatie der Islamischen Republik Iran.“

Der stellvertretende Außenminister für Rechts- und internationale Fragen wies auch auf die Entwicklungen bezüglich der Straße von Hormus hin und sagte: „Nachdem die Islamische Republik Iran als Reaktion auf die Verbrechen Amerikas und vor etwas mehr als zwei Wochen die Straße von Hormus erneut gesperrt hatte, fanden in Oman Gespräche statt.“

Er erklärte: „Das Drängen der Gegenseite bestand darin, dass die südliche Route, die für die Durchfahrt von Schiffen geöffnet worden war, bis zum Ergebnis der Verhandlungen zwischen Iran und Oman offen bleiben und dann geschlossen werden sollte, aber die iranische Delegation nahm diesen Vorschlag nicht an.“

Gharibabadi stellte klar: „Wir erklärten deutlich, dass unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen die prinzipielle Politik der Islamischen Republik Iran von Beginn des Krieges an klar war und solche Pläne nicht akzeptiert werden. Danach wurde die Politik der Aufrechterhaltung der Sperrung der Straße von Hormus und die Verhängung einer strengen Seeblockade fortgesetzt, was ebenfalls ein Ausdruck der Diplomatie der Islamischen Republik Iran ist.“