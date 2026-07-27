Der Iran wird sich entschlossen gegen jede Bedrohung verteidigen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Mohammad Reza Aref, erster Vizepräsident, in der Sitzung des Rates der Vizeminister des Ministeriums für Industrie, Bergbau und Handel – nachdem er die Leistungen dieses Ministeriums während des zweiten und dritten Angriffskriegs und beim Wiederaufbau der beschädigten Industrieanlagen gewürdigt hatte: „Der Feind hat im Krieg von Ramadan gezielt die Industrie des Landes angegriffen, aber der Wiederaufbau verlief mit hoher Geschwindigkeit und angemessener Qualität.“

Er wies darauf hin, dass die jüngsten Kriege Technologiekriege waren, und fügte hinzu: „Der Feind trat mit modernsten Technologien auf den Plan, aber die jungen Wissenschaftler und Fachkräfte des Landes ließen ihn seine Ziele nicht erreichen, und die Verteidigungsfähigkeit des Landes wurde während des Krieges kontinuierlich gesteigert.“

Der erste Vizepräsident betonte mit Blick auf die industrielle Entwicklung des Landes nach der Islamischen Revolution: „Das Ziel war es, die Montageindustrie in eine heimische, wissensbasierte Industrie umzuwandeln, und daher wurden die Entwicklung von Forschung und Entwicklung sowie die Verknüpfung von Industrie und Universität auf die Tagesordnung gesetzt. Außerdem wurde im Rahmen des Entwicklungsvisionsdokuments die Erlangung der Spitzenposition in der Region durch eine auf neuen Technologien basierende Industriepolitik vorgesehen.“

Aref hob die Nachkriegsbedingungen hervor und betonte die Notwendigkeit, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Ländern der Region, den Nachbarn und den Mitgliedern von Organisationen wie ECO, SCO, BRICS und der Eurasischen Wirtschaftsunion auszubauen, und sagte: „Das Projekt der Iranophobie ist gescheitert, und die Strategie der Islamischen Republik ist die Ausweitung der regionalen und internationalen Zusammenarbeit.“