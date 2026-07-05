Wie die internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, sagte Grigory Matrosov, Priester der russisch-orthodoxen Kirche und Vertreter der Abteilung für Außenbeziehungen dieser Kirche, in einem Interview, dass das Martyrium von Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, dem Märtyrer-Führer der Islamischen Revolution, den Iran nicht nur nicht geschwächt, sondern dieses Land stärker als zuvor gemacht habe.

Er, der zu den Gästen gehörte, die an der Beisetzungszeremonie des reinen Körpers des Märtyrer-Führers teilnahmen, sagte auf eine Frage zur Persönlichkeit von Ayatollah Khamenei: Wenn ich ihn dem Volk meines Landes vorstellen möchte, werde ich sagen, dass er sein ganzes Leben auf dem Weg Gottes und im Dienst am iranischen Volk verbracht hat und bis zum Ende dieses Weges sogar sein Leben geopfert hat.

Matrosov fügte hinzu: Die USA und das zionistische Regime glaubten, dass sie durch die Ermordung des Führers der Islamischen Revolution den Weg zur Vorherrschaft über den Iran ebnen würden, aber diese Kalkulation war völlig falsch.

Er betonte: Entgegen den Vorstellungen Washingtons und Tel Avivs hat das Martyrium von Ayatollah Khamenei zur Stärkung Irans geführt, und dieses Land wird nach diesem Vorfall seinen Weg stärker als zuvor fortsetzen.