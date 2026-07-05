Teilnahme von Delegationen aus Spanien und Lateinamerika an der Abschiedszeremonie für den Märtyrer-Führer der Islamischen Revolution

Wie die internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, meldeten spanische Medien die Anwesenheit von Persönlichkeiten und offiziellen, kulturellen und medialen Delegationen aus Spanien und mehreren lateinamerikanischen Ländern bei der Abschiedszeremonie für den Leichnam von Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, dem Märtyrer-Führer der Islamischen Revolution, in der Imam-Khomeini-Gebetsstätte in Teheran.

Laut spanischer Medienberichte nahm Waldrack Ludwing Jantske Whittaker, Außenminister Nicaraguas, an der Spitze einer offiziellen Delegation an dieser Zeremonie teil, erwies dem Leichnam des Märtyrer-Führers seine Ehre und übermittelte die Kondolenzbotschaft von Präsident Daniel Ortega und Vizepräsidentin Rosario Murillo an dessen Familie und die Verantwortlichen der Islamischen Republik Iran.

Der Außenminister Nicaraguas traf sich während seiner Reise nach Teheran auch mit Seyyed Abbas Araghchi, dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, betonte die Solidarität der Regierung und des Volkes Nicaraguas mit der Islamischen Republik Iran und sprach sein Beileid zum Märtyrertod von Ayatollah Khamenei und anderen iranischen Märtyrern aus.

An dieser Zeremonie nahm auch der Sondervertreter der Republik Kuba zusammen mit einer offiziellen Delegation teil, erwies dem Leichnam des Märtyrer-Führers seine Ehre und bekundete das Mitgefühl seines Landes mit dem iranischen Volk.

Neben den offiziellen Delegationen nahm auch eine Gruppe kultureller und medialer Aktivisten aus Spanien, Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Ecuador, Bolivien und Nicaragua an der Abschiedszeremonie teil, drückte ihr Mitgefühl mit dem iranischen Volk aus und ehrte das Andenken des Märtyrer-Führers der Islamischen Revolution.

Am Rande dieser Zeremonie hielten mehrere Mitglieder der kulturellen und medialen Delegationen die spanische Ausgabe des Buches „Das Blut des Herzens, das zum Rubin wurde“ in den Händen – die Erinnerungen von Ayatollah Sayyid Ali Khamenei an die Jahre des Kampfes, der Haft und des Exils.