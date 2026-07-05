Widerstand und Rache sind der Ruf des iranischen Volkes

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet – Mohammad Baqer Zolqadr, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, schrieb in einer Botschaft am Vorabend der Trauerzeremonie für den Märtyrer-Führer der Revolution: In diesen wenigen Tagen richtet eure Blicke auf den Iran. Das ist derselbe Iran, von dem ihr dachtet, ihr könntet ihn in wenigen Tagen niederwerfen!

Am Ende dieser Botschaft schrieb er: Dieses tobende Meer von Menschen skandiert jetzt bei der Verabschiedung und den Beisetzungsfeierlichkeiten ihres Führers zwei Parolen: Widerstand gegen die Feinde und Rache für das Blut des Märtyrer-Führers des Iran.