Das Blut von Imam Khamenei wird die neuen Generationen auf dem Weg des Widerstands noch standhafter machen

Wie die Internationale Nachrichtenagentur der Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, erklärte Muhammad al-Buraym, bekannt als „Abu Mujahid“, Leiter des Medienbüros der palästinensischen Widerstandskomitees, zum intellektuellen und strategischen Erbe des gefallenen Führers der Islamischen Revolution: „Der gefallene Führer Irans konnte die islamische Einheit von einem protokollarischen Slogan in strategische Ziele verwandeln, da er konfessionelle Differenzen als Risse betrachtete, die die Kolonialmächte, einschließlich der Zionisten, Amerikaner und der westlichen Welt, zur Spaltung der islamischen Region und zur Anstiftung von Zwietracht ausnutzen.“

Er fügte hinzu: „Die Entscheidungen und Fatwas des gefallenen Führers zum Verbot der Beleidigung sunnitischer Symbole und seine Bemühungen, mit aller Kraft Vorwände für Feinde zu verhindern, um durch diesen Riss einzudringen, sind ein grundlegender Schritt, der dazu beigetragen hat, die Einheit der islamischen Ummah zu stärken und allen den Weg abzuschneiden, die sich aus der Schürung konfessioneller und weltanschaulicher Differenzen nähren. Diese Entscheidungen halfen auch, die islamische Ummah wiederzubeleben, um ihre Rolle bei der Konfrontation mit den Kräften der Arroganz und Tyrannei zu erfüllen.“

Abu Mujahid betonte, dass der gefallene Führer der Revolution sehr weitsichtig war, und sagte: „Der Märtyrer Sayyid Ali Khamenei hatte einen tiefen Blick auf die Lage der islamischen Ummah und ihres Volkes und besaß die Fähigkeit zur genauen Bewertung und richtigen Diagnose der Realität der Nation. Die Einheit im Denken des gefallenen Führers beschränkte sich nicht auf die geografischen Grenzen Irans, sondern erreichte die Grenzen der islamischen und arabischen Länder und schuf ein Modell für die Annäherung der Beziehungen zwischen den islamischen Ländern und ihren Widerstandskräften.“

Dieser palästinensische Verantwortliche stellte fest: „Widerstand im Denken des gefallenen Führers ist nicht nur ein Gewehr oder eine Rakete, sondern ein intellektuelles, kulturelles und wirtschaftliches System, das Unterwerfung unter fremde Herrschaft ablehnt und auf Selbstversorgung und Unabhängigkeit abzielt. Imam Khamenei hat bewiesen, dass Widerstand der einzige Weg zur Bewahrung der Würde und Freiheit der Völker ist.“

Abu Mujahid wies auf die zentrale Rolle des gefallenen Führers bei der Stärkung der Idee und des Ansatzes des Widerstands hin und sagte: „Dieser große Führer spielte eine zentrale und wichtige Rolle bei der Stärkung der Idee und des Ansatzes des Widerstands. Er festigte das Konzept des Sieges des Glaubens über das Schwert und verwirklichte es in der Praxis. Seine Idee und sein Ansatz des Widerstands sind zu einem Leitlicht für alle Völker und Widerstandsgruppen geworden.“

Über die Unterstützung des gefallenen Führers der Ummah für die palästinensische Sache sagte er: „In der Sicht des Märtyrer-Imam gilt das palästinensische Anliegen als das zentrale Hauptproblem der islamischen Welt. Diese Sichtweise und Position beschränkte sich nicht nur auf politische Unterstützung, sondern entwickelte sich zu direkter und kontinuierlicher militärischer und logistischer Unterstützung für den palästinensischen Widerstand, was zur Standhaftigkeit des Gazastreifens und zum Erreichen entscheidender Wendepunkte führte.“