Reaktion der Hamas auf die Verabschiedung des Gesetzes zum Verbot des Gebetsrufs durch die Besatzer

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte die Islamische Widerstandsbewegung Palästinas (Hamas) am Mittwoch als Reaktion auf die Verabschiedung des Gesetzentwurfs zum Verbot der Übertragung der Stimme des Gebetsrufs in den besetzten Gebieten in der Knesset des zionistischen Regimes, dass die Verabschiedung des Gesetzentwurfs zum Verbot und zur Einschränkung der Übertragung des Adhan in den Moscheen Jerusalems und in den besetzten Gebieten in erster Lesung ein offensichtlicher Angriff auf die Religionsfreiheit und eine neue Spannungsverschärfung im Rahmen des religiösen Krieges sei, den die Besatzer gegen unsere Nation und unsere Heiligtümer entfacht hätten. Dieser Schritt sei ein klarer Verstoß gegen internationale Verträge und Normen, die die Freiheit der Religionsausübung und den Schutz von Gebetsstätten gewährleisten.

Die Bewegung erklärte: Das Beharren des verbrecherischen zionistischen Feindes auf der Verabschiedung rassistischer Gesetze, die alles ins Visier nehmen, was die arabische und islamische Identität ausmacht, zeige die Tiefe des Extremismus, der die Politik dieses Regimes präge. Dies bestätige die Fortsetzung der «Judaisierungs»-Pläne mit dem Ziel, die arabische und islamische Identität unserer Nation auszulöschen, die Al-Aqsa-Moschee und andere islamische Heiligtümer anzugreifen und illusorische Realitäten durchzusetzen, die die Religionsfreiheit, den Erhalt von Moscheen und deren Besuch ins Visier nehmen und eine offene Herausforderung für die Gefühle der Muslime weltweit darstellen.

In der Erklärung der Islamischen Widerstandspalästinas heißt es: Wir betonen, dass der Adhan als ewiges Symbol im Islam und als untrennbarer Bestandteil der palästinensischen Identität und Jerusalems bestehen bleiben wird. Die Gesetze der Besatzer und ihre Unterdrückungsmaßnahmen werden niemals in der Lage sein, die Stimme der Moscheen zum Verstummen zu bringen oder ihre religiösen und zivilisatorischen Erscheinungsformen auszulöschen. So wie die Judaisierungspolitik bei der Veränderung der Identität dieses Landes oder der Verfälschung seiner Geschichte scheitern wird, so wird das faschistische Besatzungsregime aus diesen Politiken und Entscheidungen nichts als weitere Niederlage und Enttäuschung ernten.

Die Hamas erklärte abschließend: Wir rufen die Massen des palästinensischen Volkes, die arabische und islamische Umma sowie die religiösen und rechtlichen Institutionen auf, ihre Anstrengungen zu vereinen und ihre Mobilisierung zur Verteidigung der Al-Aqsa-Moschee und anderer islamischer Heiligtümer auszuweiten. Wir betonen außerdem die Notwendigkeit, die Standhaftigkeit der Bevölkerung Jerusalems zu unterstützen, die Präsenz und das Ausharren in der Al-Aqsa zu stärken, allen Versuchen der Besatzer, die Religionsfreiheit zu beeinträchtigen, entgegenzutreten und ihre rassistische Politik und ihre fortgesetzten Aggressionen auf allen internationalen Foren anzuprangern.