Ende der Treffen der Vermittler mit dem Iran und den USA in Doha; die Gespräche werden fortgesetzt

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte «Madsched al-Ansari», Sprecher des Außenministeriums Katars, dass die katarischen und pakistanischen Vermittler ihre getrennten Treffen mit den Delegationen der USA und des Irans in Doha abgeschlossen haben.

Er fügte hinzu, dass in Bezug auf die Fragen des Memorandum of Understanding zwischen dem Iran und den USA und auf der Grundlage der Ergebnisse des Treffens in der Schweiz positive Fortschritte erzielt wurden.

Der Sprecher des Außenministeriums Katars sagte außerdem, dass sich die Parteien auf die Fortsetzung der Gespräche geeinigt hätten und beschlossen wurde, den Zeitpunkt für die nächste Sitzung so bald wie möglich festzulegen.