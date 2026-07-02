Die iranische Nation ist das erste Opfer der amerikanischen Menschenrechte

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, fand die dreizehnte internationale Konferenz «Amerikanische Menschenrechte aus der Sicht des gefallenen Führers der Revolution» am Donnerstag, dem 2. Juli 2026, statt.

Auf dieser Konferenz hielten Reden: Hodschatoleslam wal-Moslemin Seyyed Ziyaeddin Aghajanpur – Vertreter des Obersten Führers und Leiter der Politischen Ideologischen Organisation des Verteidigungsministeriums und der Unterstützung der Streitkräfte; Ali Bagheri Kani – Stellvertreter für Außenpolitik und internationale Sicherheit des Obersten Nationalen Sicherheitsrates; Nasser Seraj – Stellvertreter für internationale Angelegenheiten der Justizbehörde und Sekretär des Menschenrechtsstabes der Islamischen Republik; Ebrahim Azizi – Vorsitzender des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Islamischen Konsultativrates und Leiter des Stabes für die Aufarbeitung und Aufdeckung der amerikanischen Menschenrechte; General Haj Hassan Rastegarpanah – Leiter des Zentrums für strategische Informations- und Sicherheitsstudien des Generalstabs der Streitkräfte; General Hossein Reza Sadeghi – Berater und Sonderleiter des Büros für die Aufsicht des Oberkommandos über den Geheimdienst der Islamischen Revolutionsgarde; und Amin Ansari – Generalsekretär der Jugendorganisation für Menschenrechte der Islamischen Republik Iran.

Nasser Seraj, Stellvertreter für internationale Angelegenheiten der Justizbehörde und Sekretär des Menschenrechtsstabes der Islamischen Republik Iran, sagte: Heute sprechen wir auf der Konferenz «Aufdeckung der amerikanischen Menschenrechte» – nicht aus Hass, sondern aus menschlicher und historischer Verantwortung.

Er fügte hinzu: Heute gedenken wir unseres gefallenen Führers, Seiner Heiligkeit Ayatollah Khamenei (möge Allah mit ihm zufrieden sein); jenes großen Mannes, der im März letzten Jahres bei einem verbrecherischen Angriff des amerikanischen und des zionistischen Regimes den Märtyrertod erlitt. Er hat über Jahre hinweg mit den scharfsinnigsten Worten das wahre Gesicht der amerikanischen Menschenrechte entlarvt, und heute ist es unsere Pflicht, auf seinem aufklärenden Weg zu gehen und diese bittere Wahrheit laut zu verkünden.

Der Sekretär des Menschenrechtsstabes betonte weiter: Ein Staat, der sich als Verteidiger der Freiheit, der menschlichen Würde und der Menschenrechte präsentiert, hält er diese Grundsätze auch in der Praxis ein? Unser gefallener Führer sagte vor Jahren: «Die Thematisierung der Menschenrechte durch Amerika dient der Täuschung und ist ein Druckmittel.» Dieser kurze Satz offenbart eine große Wahrheit. Für die amerikanische Regierung sind Menschenrechte kein menschlicher Wert, sondern ein politisches Instrument; ein Instrument, um Druck auf unabhängige Nationen auszuüben und ihre illegitimen Interessen zu unterstützen.

Er fuhr fort: Der gefallene Führer der Revolution erklärte in einer seiner Reden eindeutig: «Heute glaubt niemand auf der Welt, dass Amerika die Menschenrechte sucht», und an anderer Stelle betonte er: «Die Amerikaner haben das Banner der Menschenrechte gehisst und sagen, dass wir uns nicht nur in unserem eigenen Land, sondern auf der ganzen Welt den Menschenrechten verpflichtet fühlen. Gut, das ist eine Behauptung. Was haben sie in der Praxis getan? In der Praxis fügen sie den Menschenrechten den größten Schaden zu und begehen in verschiedenen Ländern die größte Beleidigung der Menschenrechte.»

Amerika spricht über Menschenrechte, wo immer seine Interessen es erfordern, und verschließt die Augen vor den größten Verbrechen, wo immer seine Interessen gefährdet sind.

Seraj sagte auch: Unser gefallener Führer sagte in diesem Zusammenhang: «Wenn jemand auf der Welt behauptet, die Menschenrechte zu verteidigen, sollten amerikanische Beamte angesichts all der schändlichen Taten, die sie in ihrer Bilanz im Bereich der Menschenrechte vorzuweisen haben, diesen Anspruch nicht erheben.»