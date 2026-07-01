Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia al-Youm reagierte Amr Mussa, der ehemalige Generalsekretär der Arabischen Liga, auf die Kritik einiger Beamter und Medienpersönlichkeiten aus den arabischen Ländern am Persischen Golf an seiner Haltung gegenüber Iran.

In einem Interview mit dem Podcast «Karari maa Lamis» erklärte er, dass man nicht annehmen dürfe, dass alle Golfstaaten eine einheitliche Position gegen ihn einnähmen, und dass ein erheblicher Teil der Reaktionen in den sozialen Medien geäussert worden sei.

Mussa bezog sich auf die Kritik von Abdulrahman al-Rashed und Anwar Gargash, nannte diese Kritik respektvoll und sagte, dass er das Thema mit ihnen bei künftigen Treffen erörtern werde.

Der ehemalige Generalsekretär der Arabischen Liga sagte zu seinen Äusserungen über den «klugen Widerstand» Irans, dass er damit die Art und Weise meine, wie Iran den Vereinigten Staaten und dem «zionistischen Regime» als Verbündetem Washingtons entgegentrete, und dies sei das Hauptthema seiner Aussagen gewesen.

Gleichzeitig betonte er, dass er jeden Angriff auf eines der arabischen Länder am Persischen Golf als Angriff auf alle arabischen Länder betrachte, und dies sei seine ständige Position gewesen.

Amr Mussa wies auch das Vorhandensein von Meinungsverschiedenheiten mit den arabischen Golfstaaten zurück und stellte klar, dass Meinungsverschiedenheiten nicht den brüderlichen Beziehungen zwischen den arabischen Ländern schaden sollten, und dass es Raum für die Äusserung unterschiedlicher Standpunkte geben müsse.

Amr Mussa: Iran hat klugen Widerstand gegen Amerika gezeigt

Der ehemalige Generalsekretär der Arabischen Liga verteidigte seine Positionen, beschrieb den Widerstand Irans gegen Amerika und das zionistische Regime als «klug» und betonte gleichzeitig seine Ablehnung jeglicher Übergriffe auf arabische Länder.

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia al-Youm reagierte Amr Mussa, der ehemalige Generalsekretär der Arabischen Liga, auf die Kritik einiger Beamter und Medienpersönlichkeiten aus den arabischen Ländern am Persischen Golf an seiner Haltung gegenüber Iran.

In einem Interview mit dem Podcast «Karari maa Lamis» erklärte er, dass man nicht annehmen dürfe, dass alle Golfstaaten eine einheitliche Position gegen ihn einnähmen, und dass ein erheblicher Teil der Reaktionen in den sozialen Medien geäussert worden sei.

Mussa bezog sich auf die Kritik von Abdulrahman al-Rashed und Anwar Gargash, nannte diese Kritik respektvoll und sagte, dass er das Thema mit ihnen bei künftigen Treffen erörtern werde.

Der ehemalige Generalsekretär der Arabischen Liga sagte zu seinen Äusserungen über den «klugen Widerstand» Irans, dass er damit die Art und Weise meine, wie Iran den Vereinigten Staaten und dem «zionistischen Regime» als Verbündetem Washingtons entgegentrete, und dies sei das Hauptthema seiner Aussagen gewesen.

Gleichzeitig betonte er, dass er jeden Angriff auf eines der arabischen Länder am Persischen Golf als Angriff auf alle arabischen Länder betrachte, und dies sei seine ständige Position gewesen.

Amr Mussa wies auch das Vorhandensein von Meinungsverschiedenheiten mit den arabischen Golfstaaten zurück und stellte klar, dass Meinungsverschiedenheiten nicht den brüderlichen Beziehungen zwischen den arabischen Ländern schaden sollten, und dass es Raum für die Äusserung unterschiedlicher Standpunkte geben müsse.