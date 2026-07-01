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Israelischer Beamter: Im Krieg mit Iran erlebten wir beispiellose Raketenangriffe

1 Juli 2026 - 09:39
News ID: 1833899
Source: ABNA
Israelischer Beamter: Im Krieg mit Iran erlebten wir beispiellose Raketenangriffe

Der Leiter der Raketenabwehrbehörde des zionistischen Regimes räumte ein, dass dieses Regime während des jüngsten Krieges gegen den Iran und infolge der militärischen Antwort Teherans mit einer beispiellosen und anhaltenden Welle von Raketenangriffen konfrontiert wurde.

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Yaman Net erklärte «Moshe Patel», Leiter der Raketenabwehrbehörde des zionistischen Regimes, dass dieses Regime während des Krieges, den es zusammen mit den USA gegen den Iran begann, sowie infolge der militärischen Antwort Irans, mit kontinuierlichen und beispiellosen Raketenangriffen konfrontiert wurde.

Patel wies auf die Intensität der Angriffe hin und sagte: Israel habe während dieses Konflikts ein beispielloses Ausmass an Raketenbeschuss erlebt.

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