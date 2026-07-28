Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, räumte die Financial Times ein, dass Iran selbst 5 Monate nach der US-Aggression gegen das Land weiterhin wirksame und präzise Raketenangriffe durchführt.

Die britische Zeitung „The Guardian“ hatte zuvor bereits enthüllt, dass Iran es in der Zeit der verschärften Spannungen im Nahen Osten geschafft hat, seine Fähigkeit zur Bekämpfung von US-Stützpunkten und kritischen Einrichtungen in der Region zu stärken. Dies wurde durch eine Kombination aus technischen Fortschritten im Raketenprogramm, der Nutzung von Satellitenbildern und der Übernahme militärischer Taktiken erreicht, die von Russlands Erfahrung im Ukraine-Krieg inspiriert sind.