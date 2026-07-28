New York Times: USA griffen iranische Bürger und zivile Gebiete an

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, räumte die New York Times in einem Bericht über die Geschehnisse während der US-Aggression gegen Iran und der Auseinandersetzungen in der Region ein, dass amerikanische Luftangriffe gegen Iran mindestens 1700 Zivilisten das Leben gekostet haben.

Obwohl die Zahl der Opfer der US-Aggression gegen Iran höher liegt, gilt dieser Bericht als Eingeständnis der amerikanischen Zeitung, Zivilisten in diesem Krieg getötet zu haben.

Die New York Times berichtete, dass am 28. Februar mehrere Tomahawk-Raketen von amerikanischen Kriegsschiffen auf eine Grundschule in Minab abgefeuert wurden, wobei 175 Menschen ums Leben kamen. Die meisten Opfer waren Kinder.

Außerdem traf ein neuer Typ amerikanischer Raketen eine Sporthalle, eine Schule und zwei Wohngebiete im Süden Irans, was 21 Todesopfer forderte.