Tanker Trackers: Iran hat nach Aufhebung der Blockade 50 Millionen Barrel Öl exportiert

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Plattform „Tanker Trackers“ heute, am Dienstag, dass Iran seit der Aufhebung der US-Blockade 50 Millionen Barrel Öl exportiert habe.

Die Plattform fügte hinzu, dass die meisten anderen Länder der Region ein wesentlich niedrigeres Exportniveau als vor dem Krieg (der illegalen US-Invasion im Iran) aufweisen.

Bemerkenswert ist, dass Tanker Trackers am 10. Juni schrieb, dass die Islamische Republik Iran in den letzten fünf Tagen (nach der Aufhebung der US-Seeblockade) etwa 18 Millionen Barrel Rohöl exportiert habe, dessen Gesamtwert auf 1,44 Milliarden Dollar geschätzt wird.