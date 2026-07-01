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Tanker Trackers: Iran hat nach Aufhebung der Blockade 50 Millionen Barrel Öl exportiert

1 Juli 2026 - 09:38
News ID: 1833898
Source: ABNA
Tanker Trackers: Iran hat nach Aufhebung der Blockade 50 Millionen Barrel Öl exportiert

Die Schiffsverfolgungsseite „Tanker Trackers“ gab bekannt, dass Iran seit der Aufhebung der Seeblockade 50 Millionen Barrel Öl exportiert hat.

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Plattform „Tanker Trackers“ heute, am Dienstag, dass Iran seit der Aufhebung der US-Blockade 50 Millionen Barrel Öl exportiert habe.

Die Plattform fügte hinzu, dass die meisten anderen Länder der Region ein wesentlich niedrigeres Exportniveau als vor dem Krieg (der illegalen US-Invasion im Iran) aufweisen.

Bemerkenswert ist, dass Tanker Trackers am 10. Juni schrieb, dass die Islamische Republik Iran in den letzten fünf Tagen (nach der Aufhebung der US-Seeblockade) etwa 18 Millionen Barrel Rohöl exportiert habe, dessen Gesamtwert auf 1,44 Milliarden Dollar geschätzt wird.

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