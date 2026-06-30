Die Illusion von Trumps Sieg, diesmal im „Fall der Entlassungen“

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Donald Trump, Präsident der USA, auf Truth Social: «Soeben wurde am Obersten Gerichtshof der USA ein großer Sieg im “Fall der Entlassungen” errungen, der die präsidiale Macht in unserem Land bestätigt, Beamte der Exekutive, Ernannte und Vertreter von Behörden gemäß Artikel II der Verfassung zu entlassen.»

Der Präsident der USA, der bekanntermaßen versucht, Beamte zu entlassen, die sich seinen illegalen Anordnungen widersetzen, behauptete: «Diese Entscheidung geht auf die 1930er Jahre zurück, und US-Präsidenten haben seitdem auf ein solches Urteil hingearbeitet!»