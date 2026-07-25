UN-Sonderberichterstatter forderte Waffenembargo gegen das zionistische Regime

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Anadolu bezeichnete Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten, am Samstag die Angriffe Israels gegen palästinensische Zivilisten im gesamten besetzten Westjordanland als «Massaker» und forderte ein sofortiges Waffenembargo und die Einstellung des Handels mit dem zionistischen Regime.

Albanese schrieb auf dem sozialen Netzwerk X: «Massaker an wehrlosen Zivilisten im gesamten Westjordanland, während Gaza unter Beschuss steht.»

Albanese sagte: «Waffenembargo sofort - stoppt den Handel sofort.» Sie fügte hinzu, dass solche Maßnahmen nach internationalem Recht verpflichtend sind.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden am Freitag bei einem Angriff israelischer Besatzer und israelischer Streitkräfte auf die Stadt zwei Palästinenser zu Märtyrern.