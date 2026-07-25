Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RT stimmte die Europäische Union in einem nachdenklichen Schritt, der der Politik des freien Informationsflusses widerspricht, der Forderung der USA zu, die Veröffentlichung von «Copernicus»-Satellitenbildern im Bereich des Persischen Golfs und der Straße von Hormus um 24 Stunden zu verschieben.

Gemäß diesem Bericht decken die «Copernicus»-Satellitenbilder den Bereich des Persischen Golfs ab, einschließlich des Golfs von Oman und der Schifffahrtslinien, die zur Straße von Hormus führen.

Diese Forderung der USA zielt darauf ab, die Bilder der Zerstörungen zu zensieren, die durch die Raketen- und Drohnenangriffe Irans in der Region hinterlassen wurden.

Diese Entscheidung wurde gleichzeitig mit der Verschärfung ähnlicher Beschränkungen durch private Raumfahrt- und Navigationsunternehmen bei der Veröffentlichung von Bildern der Region vor dem Hintergrund der eskalierenden militärischen Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran und der Straße von Hormus getroffen.