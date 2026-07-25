Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte Joe Kent, ehemaliger Direktor des US-amerikanischen Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, in einer Kritik an der Politik Washingtons gegenüber dem Iran in einer Nachricht auf dem sozialen Netzwerk X: Wenn unser Ziel die Nichtverbreitung gewesen wäre, hätten wir auf dumme Weise unsere Bemühungen, sie zu erreichen, zerstört.

Unter Hinweis auf die US-Aggression und die Ermordung des Märtyrerführers betonte er: Indem wir den Ayatollah töteten (und ihn zum Märtyrer machten) und den Iran angriffen, zeigten wir, dass ihre Strategie – keine Atomwaffen zu entwickeln und die Fähigkeit zur Urananreicherung beizubehalten – nicht ausreicht, um eine Aggression der Vereinigten Staaten zu verhindern.

Kent fügte hinzu: Wenn Sie jetzt den Namen Iran durch Nordkorea ersetzen, haben wir der Welt bewiesen, dass das Einzige, was einen Angriff der Vereinigten Staaten verhindert, Atomwaffen sind.