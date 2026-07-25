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Joe Kent: Wir haben bewiesen, dass nur Atomwaffen einen Angriff der USA verhindern

25 Juli 2026 - 16:48
News ID: 1844826
Source: ABNA
Joe Kent: Wir haben bewiesen, dass nur Atomwaffen einen Angriff der USA verhindern

Der ehemalige Direktor des US-amerikanischen Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung erklärte, dass Washington der Welt die Botschaft übermittelt habe, dass nur der Besitz von Atomwaffen einen Angriff der USA auf andere Länder verhindern könne.

Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte Joe Kent, ehemaliger Direktor des US-amerikanischen Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, in einer Kritik an der Politik Washingtons gegenüber dem Iran in einer Nachricht auf dem sozialen Netzwerk X: Wenn unser Ziel die Nichtverbreitung gewesen wäre, hätten wir auf dumme Weise unsere Bemühungen, sie zu erreichen, zerstört.

Unter Hinweis auf die US-Aggression und die Ermordung des Märtyrerführers betonte er: Indem wir den Ayatollah töteten (und ihn zum Märtyrer machten) und den Iran angriffen, zeigten wir, dass ihre Strategie – keine Atomwaffen zu entwickeln und die Fähigkeit zur Urananreicherung beizubehalten – nicht ausreicht, um eine Aggression der Vereinigten Staaten zu verhindern.

Kent fügte hinzu: Wenn Sie jetzt den Namen Iran durch Nordkorea ersetzen, haben wir der Welt bewiesen, dass das Einzige, was einen Angriff der Vereinigten Staaten verhindert, Atomwaffen sind.

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