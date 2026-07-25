Newsweek: Militärische Optionen der USA gegen den Iran sind mit großen Risiken verbunden

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete das Magazin Newsweek, dass die Straße von Hormus als wichtiger Wasserweg, über den ein großer Teil des weltweiten Energieverkehrs abgewickelt wird, zu einem strategischen Druckhebel für den Iran geworden ist.

Gemäß diesem Bericht hat die Trump-Administration gegenüber dem Iran nicht mehr als vier Optionen, die alle mit hohen Kosten und großen Risiken verbunden sind: Ausweitung von Luftangriffen auf den Iran; obwohl frühere Angriffe gezeigt haben, dass Teheran seine Positionen nicht ändert, da es Druckhebel auf die internationale Schifffahrt hat und seine Kräfte wieder aufbauen kann.

Die zweite Option ist die Eskorte von Tankern in der Region, die vor Herausforderungen wie der Fähigkeit der USA steht, diese Mission in einem von Bedrohungen geprägten Umfeld durchzuführen.

Es ist anzumerken, dass Trump bereits zuvor einen solchen Plan vorgelegt und die Länder der Welt aufgefordert hatte, die USA dabei zu begleiten, aber aufgrund der Missachtung des Plans durch die Regierungen angesichts seiner Gefahren scheiterte Trumps Projekt.

Die dritte Option ist die Durchführung einer begrenzten Bodenoperation, die große Truppenstärken und umfangreiche militärische Unterstützung erfordert und zu hohen Verlusten an Menschenleben und erheblichen Sachschäden führen kann. Die vierte Option ist die Rückkehr zu Verhandlungen, die die geringsten Kosten verursacht.

Dies, obwohl die US-Aggressionen gegen den Iran mitten in den Verhandlungen stattfanden und zeigten, dass Washington nicht vertrauenswürdig ist.