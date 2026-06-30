Peseschkian: Wenn die amerikanische Seite sich an das Memorandum of Understanding hält, werden wir es auch tun

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Masoud Peseschkian auf seiner persönlichen Seite: Verständigung ist eine beidseitige Angelegenheit. Wenn die amerikanische Seite sich an das Memorandum of Understanding hält, werden auch wir unsere Verpflichtungen erfüllen.

Er fügte hinzu: Unser Ansatz angesichts unvernünftiger Prahlereien und unbegründeter Drohungen ist es, uns bei Entscheidungen auf Vernunft und menschliche Würde zu stützen und im Falle von Handlungen entschlossen und furchtlos zu verteidigen.