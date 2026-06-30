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Peseschkian: Wenn die amerikanische Seite sich an das Memorandum of Understanding hält, werden wir es auch tun

30 Juni 2026 - 10:30
News ID: 1833425
Source: ABNA
Peseschkian: Wenn die amerikanische Seite sich an das Memorandum of Understanding hält, werden wir es auch tun

Der Präsident der Islamischen Republik Iran betonte in einer Botschaft, dass wir, wenn die amerikanische Seite sich an das Memorandum of Understanding halte, ebenfalls unsere Verpflichtungen erfüllen würden.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Masoud Peseschkian auf seiner persönlichen Seite: Verständigung ist eine beidseitige Angelegenheit. Wenn die amerikanische Seite sich an das Memorandum of Understanding hält, werden auch wir unsere Verpflichtungen erfüllen.

Er fügte hinzu: Unser Ansatz angesichts unvernünftiger Prahlereien und unbegründeter Drohungen ist es, uns bei Entscheidungen auf Vernunft und menschliche Würde zu stützen und im Falle von Handlungen entschlossen und furchtlos zu verteidigen.

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