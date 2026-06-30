Peseschkian: Wir werden nicht zulassen, dass die Errungenschaften der Streitkräfte auf dem Weg der Diplomatie Schaden nehmen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, traf Masoud Peseschkian, der Präsident des Iran, im Rahmen seiner Reise nach Qom mit Ayatollah Alavi Borudscherdi zusammen und führte ein Gespräch mit ihm.

Der Präsident dankte in diesem Treffen Ayatollah Alavi Borudscherdi für seinen präzisen, beharrlichen und sachkundigen Blick auf die Arbeit der Regierung und die aktuellen Ereignisse im Land und erklärte: Ihre Ansichten und Meinungen sind für mich äußerst wertvoll und wegweisend; denn das Land braucht unter den gegenwärtigen Umständen mehr denn je realistische Analysen und Sichtweisen, die auf einem genauen Verständnis der Probleme und der gegenwärtigen Erfordernisse beruhen.

Der Präsident beschrieb anschließend die Bemühungen der Regierung zur Voranbringung der Staatsgeschäfte und zur Festigung der wertvollen Errungenschaften der Streitkräfte durch Diplomatie und konstruktive internationale Zusammenarbeit und äußerte seine Besorgnis über die Handlungen einiger Kreise, die darauf abzielen, die innere Einheit und Geschlossenheit zu untergraben und den Verhandlungsprozess zu stören.

Ayatollah Alavi Borudscherdi würdigte in diesem Treffen ebenfalls die Bemühungen der Regierung und des Präsidenten persönlich bei der Führung des Landes in den gegenwärtigen schwierigen und herausfordernden Zeiten und lobte die Geduld und Großzügigkeit der Regierung gegenüber einigen Ungunst und Angriffen.

Er wies auf die Komplexität der inneren und internationalen Lage hin und erklärte: Das Regieren des Landes ist unter den gegenwärtigen Umständen keine leichte Aufgabe, und nach Ansicht vieler Sachverständiger und Gelehrter des theologischen Seminars von Qom wäre die Verwaltung der Staatsgeschäfte unter diesen schwierigen Bedingungen nicht besser möglich gewesen. Wichtig ist, dass die Verantwortlichen die Realitäten richtig erfassen und auf der Grundlage der gegebenen Umstände Entscheidungen treffen.

Ayatollah Alavi Borudscherdi betonte, dass die Verwirklichung hoher Ideale und Ziele eine gleichzeitige Berücksichtigung der Realitäten und der vorhandenen Möglichkeiten erfordert, und fügte hinzu: Manchmal gibt es eine Kluft zwischen Wünschen und Realität, und die Kunst des Managements besteht darin, auf der Grundlage der Realitäten die bestmögliche Entscheidung zu treffen.

Der Gelehrte der theologischen Seminare bezeichnete die Verantwortungsübernahme des Präsidenten bei der Voranbringung der Verhandlungen als mutig und lobenswert und sagte: Sie haben Ihre Pflicht und Verantwortung erfüllt; ob die andere Seite ihren Verpflichtungen nachkommt oder nicht, oder ob einige im Inneren des Landes Hindernisse schaffen, ist eine Angelegenheit, die nicht in Ihrer Verantwortung liegt. Wichtig ist, dass Sie Ihre Aufgabe erfüllt und sich aufrichtig für die Interessen des Landes und des Volkes eingesetzt haben.