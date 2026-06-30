Ayatollah Araafi: Die Fortsetzung der Verhandlungen im Rahmen der Politik des Systems dient dem Interesse des Landes

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Ayatollah Alireza Araafi bei einem Treffen mit Peschkian, nachdem er dem Präsidenten für sein Handeln in kritischen Momenten des Landes gedankt hatte: Ihre kontinuierliche Präsenz vor Ort unter schwierigen Bedingungen und während der jüngsten Ereignisse ist ein Zeichen von Mut, Verantwortungsbewusstsein und Einsatz für den Dienst am Volk.

Der Leiter der Religionsschulen des Landes, der auf die Bewältigung der wirtschaftlichen Probleme unter den bestehenden Einschränkungen und Engpässen hinwies, lobte die diesbezüglichen Maßnahmen der Regierung und fügte hinzu: Der Eintritt der Regierung in den Verhandlungsprozess und die Verfolgung diplomatischer Wege sind ebenfalls ein wichtiger Schritt, und wir hoffen, dass dieser Prozess im Rahmen der Gesamtpolitik des Systems und der obersten Führung fortgesetzt wird, die Grundlage für günstige Bedingungen in der Zeit nach dem Krieg schafft, die strategischen Errungenschaften des Dritten Krieges festigt und die Solidarität der islamischen Länder und der Widerstandsachse stärkt.

Ayatollah Araafi wies außerdem auf die organisierten Kapazitäten der Religionsschulen und der obersten religiösen Einrichtungen in Qom und im ganzen Land im Bereich des sozialen und kulturellen Managements hin und sagte: Im Rahmen der Strukturen der Einsatzstäbe der Howza traten bei den jüngsten Ereignissen über 40.000 Angehörige der Religionsschulen auf den Plan und spielten ihre Rolle an der Seite des Volkes und des Systems. Diesen Kräften wurde stets betont, dass sie bei Unterstützung der Entscheidungen des Systems und der obersten Führung aggressives Verhalten vermeiden sollen; jedoch muss der Raum für Kritik, fachliche Meinungsäußerung und Forderungen ebenfalls erhalten bleiben.

Ayatollah Araafi betonte anschließend die Bereitschaft der Religionsschulen zur Zusammenarbeit bei der Lösung sozialer Probleme und zur Förderung des Modells der Moscheezentrierung unter Koordination und Leitung des Nationalen Moscheerates und sagte: Die Howza und der Klerus betrachten es als ihre Pflicht, im Rahmen ihrer Kräfte und Möglichkeiten vor Ort präsent zu sein, um die Probleme der Gesellschaft zu lösen und zur Entwicklung des Landes beizutragen. Zweifellos werden Geduld, Weitsicht und Standhaftigkeit der Regierung unter den gegenwärtigen Umständen eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der bestehenden Herausforderungen spielen.

Er betonte die Beachtung der Gedanken der beiden Imame der Revolution, die Befolgung der Richtlinien des obersten Führers der Islamischen Revolution und der Empfehlungen der großen Marja'-Taqlid (religiösen Autoritäten) sowie die Beratung mit den Eliten der Howza und der Universitäten und insbesondere die strenge Beachtung der lieben Menschen, der Straße und des Platzes (des Volkes) und ihrer Lebensgrundlage.

Der Leiter der Religionsschulen des Landes machte auch Vorschläge zur Entwicklung des wissenschaftlichen und internationalen Austauschs, darunter die Anwerbung ausländischer Studenten von renommierten Universitäten, den Ausbau des Persischunterrichts und den Transfer von Fachwissen, die Entwicklung wissenschaftlicher und kultureller Diplomatie, die Schaffung von Tourismusnetzwerken und -kreisen für an Iran interessierte Länder sowie die Nutzung des Potenzials von Geschäftsleuten und Absolventen religiöser und akademischer Einrichtungen zur Entwicklung wirtschaftlicher und kultureller Beziehungen.