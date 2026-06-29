Axios-Behauptung: Washington und Teheran einigen sich auf Einstellung der Angriffe

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, behauptete Axios unter Berufung auf einen US-Beamten, dass Iran und die USA sich auf die Einstellung gegenseitiger Angriffe und die Abhaltung eines Treffens in dieser Woche geeinigt hätten.

Laut der Behauptung dieses US-Beamten werden Iran und USA am kommenden Dienstag in der Stadt Doha ein Treffen zur Lösung von Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Straße von Hormus abhalten.

Zuvor hatte die Zeitung The New York Times unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten behauptet, dass die technischen Gespräche mit Iran über die Umsetzung des Memorandums weiterhin für die kommenden Tage geplant seien.

Dieser US-Beamte erklärte unter Hinweis auf den jüngsten Feueraustausch zwischen Iran und den USA, dass kein Gespräch abgesagt worden sei und die Kommunikation weiterhin aufrechterhalten werde.

Dies geschieht, während die Zeitung The Wall Street Journal wenige Stunden zuvor behauptet hatte, die Gespräche dieser Woche in der Schweiz seien abgesagt worden.