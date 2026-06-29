Netanjahu: Wir haben mit Wissen der USA die Infrastruktur der Hisbollah angegriffen

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, behaupteten „Benjamin Netanjahu“, Ministerpräsident des zionistischen Regimes, und „Israel Katz“, Kriegsminister dieses Regimes, dass sie Tunnel und unterirdische Infrastrukturen der Hisbollah in der Region „Majdal Zun“ im Süden des Libanon zerstört hätten.

In der Fortsetzung dieser Erklärung wird erwähnt, dass das zionistische Regime vor der Durchführung dieser Operation die USA und den amerikanischen Vertreter im Libanon über die Zerstörung der Hisbollah-Infrastruktur informiert hat.

Netanjahu und Katz erklärten in dieser Erklärung, dass die Armee dieses Regimes weiterhin die Infrastruktur der Hisbollah zerstören und Bedrohungen für die Städte im Norden Israels beseitigen werde.

Netanjahu und Katz behaupteten auch, dass die zionistischen Soldaten in der festgelegten „Sicherheitszone“ im Süden des Libanon bleiben würden.

Netanjahu und Katz fügten in ihren Behauptungen hinzu, dass der zerstörte Tunnel Hunderte von Waffen und mehrere Raketenabschussrampen enthalten habe.