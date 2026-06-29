Syrien verurteilte die Aggression des zionistischen Regimes

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, verurteilte das syrische Außenministerium in einer Erklärung die jüngsten Angriffe des zionistischen Regimes auf die Provinzen Quneitra und Daraa aufs Schärfste und bezeichnete sie als offensichtliche Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität des Landes.

In der Erklärung heißt es, dass die Artillerieangriffe und Einfälle israelischer Soldaten auf syrisches Territorium neben der Verbreitung von Angst und Schrecken unter der Zivilbevölkerung auch gegen das Völkerrecht, die UN-Charta und das Truppenentflechtungsabkommen von 1974 verstoßen.

Das syrische Außenministerium betonte: Die Fortsetzung dieser Aggressionen bedroht die Sicherheit und Stabilität der Region und verstärkt das Leid der Bewohner der Grenzgebiete.

Damaskus rief außerdem die Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft auf, ihrer Verantwortung nachzukommen und Maßnahmen zu ergreifen, um die wiederholten Aggressionen des zionistischen Regimes zu stoppen und die vollständige Umsetzung des Truppenentflechtungsabkommens zu gewährleisten.

Berichten zufolge drangen die Streitkräfte des zionistischen Regimes am Sonntag in das Dorf Abidin im westlichen Vorort von Daraa ein und beschossen das Gebiet mit Hubschraubern und Artillerie, wodurch Wohnhäuser beschädigt wurden und mehrere Bewohner gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen.