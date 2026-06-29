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Hisbollah: Wir beobachten den zionistischen Feind; das Recht auf Verteidigung des Vaterlandes bleibt bestehen

29 Juni 2026 - 09:01
News ID: 1832972
Source: ABNA
Hisbollah: Wir beobachten den zionistischen Feind; das Recht auf Verteidigung des Vaterlandes bleibt bestehen

Der Islamische Widerstand im Libanon verurteilte die Luftangriffe der israelischen Armee, bezeichnete diese Handlungen als offensichtlichen Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen und betonte, dass er alle Verstöße des Feindes genau verfolgt.

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, erklärte die libanesische Hisbollah in einer Erklärung, dass die Armee des zionistischen Feindes gestern das Waffenstillstandsabkommen weiterhin verletzt habe, indem sie Luftangriffe durchführte, Explosionen verursachte und verschiedene Gebiete im Süden des Libanon angriff.

Die Hisbollah betonte in dieser Erklärung, dass diese Handlungen einen groben und offensichtlichen Verstoß gegen die Waffenruhe darstellen.

Die Hisbollah fügte hinzu: Gemäß den eingegangenen Berichten hat der zionistische Feind Wohngebäude in den Gebieten „Nabatiye“ und „Meifdun“ angegriffen, und eine Drohne griff offenes Gelände in der Ortschaft „Farun“ an.

Darüber hinaus sprengte die Armee des Feindes mit Zerstörungsoperationen Wohngebäude in den Ortschaften „Tayba“ und „Hadatha“ und führte Explosionen in der Ortschaft „Majdal Zun“ durch.

Abschließend erklärte der Islamische Widerstand, dass er alle Verstöße gegen die Waffenruhe durch die Armee des zionistischen Feindes genau überwacht, und bekräftigte sein legitimes Recht auf Verteidigung des Vaterlandes und der Nation.

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