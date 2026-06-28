Erneute US-Aggression gegen Iran und Bruch des Waffenstillstands auf direkten Befehl Trumps

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf Axios berichtet, behauptete ein US-Beamter unter Bestätigung des erneuten Waffenstillstandsbruchs durch Washington: «Die US-Armee führte Angriffe gegen Ziele im Iran durch, als Reaktion auf den iranischen Angriff vom Samstag auf einen kommerziellen Tanker.»

CENTCOM bestätigte diese Aggression ebenfalls offiziell.

Das US-Zentralkommando für den Nahen Osten (CENTCOM) erklärte, dass US-Streitkräfte auf direkten Befehl von Donald Trump weitere Angriffe gegen zahlreiche Ziele auf iranischem Territorium durchgeführt hätten.

Diese US-Einrichtung behauptete, dass diese Angriffe auf den jüngsten Angriff Irans auf den kommerziellen Tanker „Kiko“ unter panamaischer Flagge erfolgten, der von iranischen Kampfdrohnen getroffen worden war.

CENTCOM behauptete, dass dem Iran nach den US-Angriffen am Freitag die Möglichkeit gegeben worden sei, das Waffenstillstandsabkommen einzuhalten, aber Teheran habe diese Chance nicht genutzt und seine feindseligen Handlungen fortgesetzt.

CENTCOM erklärte, ohne die wiederholten Waffenstillstandsverstösse der USA zu erwähnen, dass bei diesen Angriffen US-Kampfflugzeuge die militärische Infrastruktur Irans, darunter Überwachungssysteme, Kommunikationsnetze und Flugabwehrstellungen, getroffen hätten.

CENTCOM behauptete in seiner Erklärung weiter: «Unsere Angriffe richteten sich gegen die Minenlegefähigkeit Irans.»

Das US-Zentralkommando erklärte abschliessend unter Berufung auf die volle Einsatzbereitschaft seiner Streitkräfte, dass der Schiffsverkehr von Handelsschiffen durch die Strasse von Hormuz ohne Unterbrechung weitergehe und US-Streitkräfte bei Bedarf mit voller Wachsamkeit bereit seien, entschlossene Schläge zu führen.

Ein hochrangiger US-Beamter sagte gegenüber Fox News, dass das Ausmass der jüngsten Angriffe grösser gewesen sei als die Operation der vergangenen Nacht.

Dieser US-Beamte fügte hinzu: «Zudem gelang es den gemeinsamen Streitkräften der USA und Bahrains, 9 iranische Drohnen abzuschiessen, die in der vergangenen Nacht auf US-Stützpunkte in Bahrain abgefeuert worden waren.»