Muhammad Raad: Das Ziel des Abkommens der libanesischen Regierung ist die politische Deckung für die Fortsetzung der Besatzung

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, verurteilte Muhammad Raad, Vorsitzender der Fraktion „Loyalität zum Widerstand“ im libanesischen Parlament, das schändliche jüngste Abkommen zwischen der prowestlichen Regierung Beiruts und den Zionisten in den USA und sagte: «Die Erklärung der sogenannten dreigliedrigen Rahmenvereinbarung in Washington, die die USA, Israel und den Libanon umfasst, offenbart eine Verzerrung von Tatsachen und Konzepten, insbesondere in Bezug auf den legitimen Widerstand, seine Rechte und seine nationale Rolle, sowie in Bezug auf diejenigen, die eine echte und rechtmässige Bedrohung für die Souveränität Libanons darstellen. Diese Erklärung stellt die Wahrheit bewusst auf den Kopf und nimmt mit Vorsatz verbotene und verwerfliche Handlungen vor und begeht sie.»

Er fügte hinzu: «Diese Erklärung zeigt auch die völlige Unterwerfung der libanesischen Behörden unter die USA und ihre Kollaboration mit dem zionistischen Feind gegen ihr eigenes Volk – ein Volk, das tief in seinem Land verwurzelt ist, die israelische Besatzung ablehnt und standhaft, opferbereit ist und sich weigert, zu kapitulieren oder sich zu ergeben.»

Muhammad Raad betonte: «Die Haltung der libanesischen Behörden, wie sie in der Erklärung zum Ausdruck kommt, geht über blosse Scham, Schande und Bosheit hinaus. Sie bedeutet einen Verrat an der Souveränität Libanons, den Rechten und Interessen des libanesischen Volkes, seiner Würde und seinen Idealen sowie eine offensichtliche Missachtung der Libanesen, deren Täuschung und die Verzerrung ihres freien und edlen nationalen Willens.»

Er fügte hinzu: «Der Kern dieses Abkommens besteht darin, politische Deckung für die Fortsetzung der Besatzung Libanons durch das zionistische Regime zu schaffen und den USA einen Ausweg aus ihrer Verpflichtung zu bieten, Israel zu einem vollständigen Rückzug zu zwingen.»

Er sagte: «Der Kern dieses Rahmenabkommens liegt in seiner teuflischen und unheilvollen Rolle, die darauf abzielt, die Besetzung Libanons durch die israelischen Besatzer zu legitimieren und es den USA zu ermöglichen, sich ihrer ausdrücklichen Verpflichtung gegenüber Iran hinsichtlich ihrer Verantwortung zu entziehen, Druck auf Israel für einen vollständigen Rückzug aus Libanon und die Achtung seiner Souveränität und territorialen Integrität auszuüben. Die Präambel dieses Rahmenabkommens erklärt, dass Libanon unter amerikanischer Aufsicht den israelischen Bedingungen für den Abzug zugestimmt hat und beide Seiten sich verpflichtet haben, den Widerstand als Voraussetzung für eine israelische Wiederaufstellung und nicht für einen vollständigen Abzug zu entwaffnen.»

Raad betonte: «Dies ist eine unheilvolle und völlig inakzeptable und abzulehnende Erklärung. Möge Gott den Libanon und das libanesische Volk bewahren... und möge die Verantwortung auf den Schultern edler, freier, mutiger und unabhängiger Menschen liegen.»