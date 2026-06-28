Netanjahus Behauptung: Die Regierung in Beirut stimmte unserer Präsenz im Südlibanon zu

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, erklärte Benjamin Netanjahu, Premierminister des zionistischen Regimes: «Israel und der Libanon haben sich auf die Einrichtung von zwei Sicherheitszonen für einen Pilotversuch zur Entwaffnung der Hisbollah geeinigt.»

Netanjahu «enthüllte» die Zustimmung der Beiruter Regierung zur Besetzung des Libanon und sagte: «Die USA und der Libanon haben mit der Fortsetzung unserer Präsenz in der Sicherheitszone im Südlibanon einverstanden.»

Er fügte in seinen Behauptungen hinzu: «Wir haben einen Rahmenvertrag erreicht, der zur Beendigung des Konflikts mit dem Libanon führen kann.»

Netanjahu behauptete, dass dieses Abkommen eine Folge der Schläge gegen die Hisbollah sei.

In seiner Drohkulisse gegen den libanesischen Widerstand erklärte er: «Wir werden die Zerstörung der Infrastruktur der Hisbollah im Südlibanon fortsetzen, und es liegen noch viele Aufgaben vor uns.»

Der Premierminister des zionistischen Regimes, der die USA um Hilfe bei der Eindämmung der Hisbollah-Angriffe gebeten hat, behauptete weiter: «Wir haben etwa 90 % des Raketenarsenals der Hisbollah vernichtet.»

Er fügte hinzu: «Wir haben die Kontrolle über das Gebiet Shaqif im Südlibanon und werden dort bleiben.»

Netanjahu behauptete: «Ich habe den israelischen Streitkräften klargemacht, dass sie bei der Abwehr jeder Bedrohung im Libanon Handlungsfreiheit haben.»

Der Premierminister des zionistischen Regimes fügte in seinen Behauptungen hinzu: «Ich habe mich gegen jeden Versuch gestellt, den Abzug israelischer Streitkräfte aus dem Libanon zu erzwingen, und jetzt sagen Washington und Beirut an Teheran, dass dies sie nichts angehe.»

Indem er sich selbst Erfolge zuschrieb, erklärte er: «Das Abkommen mit dem Libanon könnte zu einem Friedensabkommen werden.»

Netanjahu behauptete: «Dieses Abkommen wird die Macht Israels und des Libanon stärken und die Macht des Iran und der Hisbollah schwächen.»