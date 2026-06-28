Warnung der libanesischen Amal-Bewegung vor den Folgen des Abkommens mit dem israelischen Regime

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, rief die Amal-Bewegung das gesamte libanesische Volk dazu auf, mit höchster Wachsamkeit und nationaler Einheit zu vermeiden, in die spalterischen Pläne des zionistischen Regimes verwickelt zu werden.

In Reaktion auf das Abkommen zwischen der Regierung in Beirut und dem Regime in Tel Aviv erklärte die Bewegung: «Dieses Abkommen ist unausgewogen und führt zur Verfestigung und Etablierung von Tatsachen zugunsten des zionistischen Regimes.»

Die Amal-Bewegung warnte davor, dass dieses Abkommen auch politische und souveränitätsbezogene Risiken berge und nicht akzeptiert werden könne.

Islamische Gruppe Libanon: Massstab jedes Abkommens ist der Erhalt der Souveränität und der vollständige Abzug Israels aus dem Libanon

Wie der Sender Al Jazeera berichtet, betonte die Islamische Gruppe Libanon: «Der Massstab für jedes Abkommen [mit dem israelischen Regime] ist die vollständige Wahrung der Souveränität Libanons und die Gewährleistung des Abzugs der zionistischen Militärs aus allen besetzten libanesischen Gebieten.»

Die Gruppe warnte zudem: «Jegliche Gespräche über das Waffenmonopol und die Ausweitung der staatlichen Souveränität über das libanesische Territorium dürfen nicht unter dem Druck der zionistischen Besatzer oder durch Drohungen geführt werden.»

Diese Äusserungen erfolgen als Reaktion auf das Abkommen zwischen der libanesischen Regierung und dem zionistischen Regime in Washington, während die Hisbollah ihre vollständige Ablehnung auf verschiedenen Ebenen bekundet hat.