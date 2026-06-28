Entschlossene Raketen- und Drohnenoperation der Revolutionsgarden als Reaktion auf die Übergriffe der USA

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, bestätigte die Öffentlichkeitsabteilung der IRGC in einer Stellungnahme die entschlossene Antwort der Marine- und Luft- und Weltraumstreitkräfte der Garden auf die jüngsten Aggressionen der USA und betonte: „Von nun an wird mit Verstößen gegen Schiffe strenger als bisher vorgegangen, und jede mögliche Aggression des Feindes – unter welchem Vorwand auch immer, selbst wenn sie, wie in der vergangenen Nacht und in dieser Nacht, gegen geringwertige Ziele gerichtet ist – wird eine vernichtende Antwort erhalten. Der Feind muss wissen, dass ein Verstoß gegen den Waffenstillstand gegen Punkt 1 des Islamabad-Abkommens verstößt und die vollständige Einstellung der Prozesse zur Folge haben wird.“