Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, bestätigte die Öffentlichkeitsabteilung der IRGC in einer Stellungnahme die entschlossene Antwort der Marine- und Luft- und Weltraumstreitkräfte der Garden auf die jüngsten Aggressionen der USA und betonte: „Von nun an wird mit Verstößen gegen Schiffe strenger als bisher vorgegangen, und jede mögliche Aggression des Feindes – unter welchem Vorwand auch immer, selbst wenn sie, wie in der vergangenen Nacht und in dieser Nacht, gegen geringwertige Ziele gerichtet ist – wird eine vernichtende Antwort erhalten. Der Feind muss wissen, dass ein Verstoß gegen den Waffenstillstand gegen Punkt 1 des Islamabad-Abkommens verstößt und die vollständige Einstellung der Prozesse zur Folge haben wird.“
Entschlossene Raketen- und Drohnenoperation der Revolutionsgarden als Reaktion auf die Übergriffe der USA
28 Juni 2026 - 11:44
News ID: 1832538
Source: ABNA
Die Öffentlichkeitsabteilung der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) gab in einer Erklärung bekannt, dass die Marine- und Luftstreitkräfte der Garden entschlossen auf die jüngsten Übergriffe der USA reagiert haben.
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