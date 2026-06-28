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Entschlossene Raketen- und Drohnenoperation der Revolutionsgarden als Reaktion auf die Übergriffe der USA

28 Juni 2026 - 11:44
News ID: 1832538
Source: ABNA
Entschlossene Raketen- und Drohnenoperation der Revolutionsgarden als Reaktion auf die Übergriffe der USA

Die Öffentlichkeitsabteilung der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) gab in einer Erklärung bekannt, dass die Marine- und Luftstreitkräfte der Garden entschlossen auf die jüngsten Übergriffe der USA reagiert haben.

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, bestätigte die Öffentlichkeitsabteilung der IRGC in einer Stellungnahme die entschlossene Antwort der Marine- und Luft- und Weltraumstreitkräfte der Garden auf die jüngsten Aggressionen der USA und betonte: „Von nun an wird mit Verstößen gegen Schiffe strenger als bisher vorgegangen, und jede mögliche Aggression des Feindes – unter welchem Vorwand auch immer, selbst wenn sie, wie in der vergangenen Nacht und in dieser Nacht, gegen geringwertige Ziele gerichtet ist – wird eine vernichtende Antwort erhalten. Der Feind muss wissen, dass ein Verstoß gegen den Waffenstillstand gegen Punkt 1 des Islamabad-Abkommens verstößt und die vollständige Einstellung der Prozesse zur Folge haben wird.“

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