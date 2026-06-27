Foreign Policy: Die im Krieg gegen den Iran verbrauchte Munition ist höher als die gemeldeten Zahlen

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete das Magazin Foreign Policy in einem Bericht über die von den USA im Krieg mit dem Iran verbrauchten Waffenbestände unter Berufung auf Brad Cooper, den Kommandeur des US-Zentralkommandos (CENTCOM), bei einer Senatsanhörung im letzten Monat, dass die US-Armee während des Krieges 14'000 Angriffsmunitionen eingesetzt habe.

Foreign Policy fügte hinzu: Ein aktueller Bericht des Zentrums für Strategische und Internationale Studien der USA schätzt, dass das tatsächliche Ausmass des Munitionsabbaus sogar noch grösser sein könnte, da auch die in Luftverteidigungssystemen wie Patriot-Raketen und THAAD-Systemen verwendete Munition berücksichtigt werden muss.

In diesem Bericht heisst es: Die US-Regierung strebt an, die Produktionskapazität durch die Nutzung von Autofabriken zu erhöhen. Laut diesem Bericht erklärte Trump am vergangenen Montag, dass Unternehmen wie Ford und General Motors einige ihrer Werke für die Waffenproduktion umwidmen würden.

Zuvor hatte auch die New York Times berichtet, dass die Trump-Administration auf verschiedene Herausforderungen bei der Auffüllung der in diesem Krieg verbrauchten Munition stösst.