Laut der Nachrichtenagentur Abna gab Hassan Fadlallah, Mitglied der Fraktion «Loyalität zum Widerstand» im libanesischen Parlament, eine Erklärung zur Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zwischen der libanesischen Regierung und dem zionistischen Regime in Washington ab.

In dieser Erklärung heisst es: Wir warnen eindringlich vor dem politischen und sicherheitspolitischen Kurs der Verhandlungen mit dem zionistischen Regime, da dies die Souveränität des Libanon schwächt und gefährliche interne Spaltungen verursacht.

Hassan Fadlallah betonte: Wir fordern die libanesische Regierung auf, ihre direkten Verhandlungen mit dem zionistischen Regime und alle gegen ihr eigenes Volk getroffenen Entscheidungen zurückzunehmen, denn was sie jetzt verfolgt, ist ein Prozess kostenloser Zugeständnisse und ständigen Rückzugs, der zur Zerstörung des Landes führen und nur den Interessen des Feindes dienen wird.

Er stellte klar: Was von einem der Fernsehsender vorgebracht und von einigen bekannten Kreisen suggeriert und verbreitet wurde, nämlich dass die libanesische Position zu den Verhandlungen bei Treffen zwischen Hassan Fadlallah, Generalmajor «Hassan Shaker» und Brigadegeneral «André Rahal» festgelegt worden sei, ist völlig und grundlegend falsch und hat keinerlei Bezug zur Realität. Diese Behauptung steht in völligem Widerspruch zu dem, was den betreffenden Verantwortlichen in der libanesischen Führung mitgeteilt wurde; eine Angelegenheit, die die Position der Hisbollah gegen direkte Verhandlungen mit dem israelischen Feind unterstreicht.

Dieser libanesische Abgeordnete stellte fest: Netanjahu verhandelte tatsächlich mit sich selbst. Die derzeitige libanesische Regierung besitzt keine rechtliche Legitimität und nicht die notwendigen Mittel, um Anweisungen zu diktieren. Diese Regierung wird das in Washington mit dem Feind unterzeichnete Abkommen nicht umsetzen können, es sei denn, sie stürzt mit Unterstützung der USA in einen Bürgerkrieg. Die Regierung überreichte dem israelischen Feind ein Geschenk, das in der Praxis keinerlei Wirkung haben wird.